Hakan Ural neden programdan ayrıldı?Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı?

Hakan Ural programdan ayrıldı m? Hakan Ural neden programdan ayrıldı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler ünlü ismin programdan ayrılıp ayrılmadığını ya da hasta olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından Hakan Ural açıklama yaptı. Peki, Hakan Ural neden yok, programdan ayrıldı mı? Hakan Ural hastalığı ne? İşte yaptığı o açıklama..

HAKAN URAL PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

Hakan Ural'ın sağlık tedavisi devam etmekte.

HAKAN URAL YENİ BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Hakan Ural açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Hafta sonu sohbeti...

Özne haklısın ama boşver olsun ! Bu fena takıldığım bi cümle ve durumdur ! hertürlüde facia bi cümledir ve akıldır ....Yahu genelde ve mantıken insanlar haksızken susar susmalı alttan almalı veya bu tavsiye verilmeli haklıyken ve doğrusu söylenecek bi yanlış varsa neden susulsun ! oyunculuk hayatımda yaşamımda sabah programcılığım sırasında sıklıkla karşılaştığım vahim komik bi durumdur ....Aynı zamanda edebi adabı ile eleştirelecek x bi konu gelişme sağlar yanlış a yanlış demek kadar doğal ne olabilir ! ha eyvallah dediğim gibi doğruyu söylemeninde bi edebi adabı var üslup mühim yoksa haklı olduğun konuda haksız çıkmak eleştirdiğin konuda bile haklı olmana rağmen eleştirilirsin eyvallah . Zaten aşırı gergin ön yargılı kifayetsiz haset ağzı bozuk kışkırtıcı insan azımsanmayacak kadar fazla hele sosyal mecralarda . velhasıl yayına bağlarsak tek çabam bir samimimiyim iki kendi kanaatimi kibirsiz edebi adabı ile dile getirebiliyomuyum a çabalıyorum zaten o mu alınır bumu alınır yok şuna yaranayım yok buna yaranayım dersen kendi ipini çekersin ayrıca izleyici asla seni benimsemez samimiyet içtenlik oynanabilir bişey değildir asla diyeceğim o ki bildiğim doğruyu dile getirmekten geri bırakmasın Allah . Selam sevgi saygılar"

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet