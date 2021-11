Hakan Ural iyileşti mi? Hakan Ural ne zaman taburcu olacak?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalandı. Bir süredir canlı yayına çıkamayan Ural'ın durumunun ağırlaştığı hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanal D ekranında Hakan Ural'la program yapan Nur Tuğba ise bugünkü canlı yayınında partnerinin sağlık durumundan bahsetti. Peki, Hakan Ural iyileşti mi?

HAKAN URAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakan Ural'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü iddiasını yalanlayan Nur Tuğba, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberler e lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" şeklinde konuştu.

HAKAN URAL SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Bir süredir Kanal D ekranlarında program sunan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Hakan Ural'a yapılan yeni PCR testi pozitif çıktı. Ural, tedavisine hastanede devam edilmeye başlandı.

HAKAN URAL'IN SON DURUMU

Fox TV Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya, Hakan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Selamlaştık." dedi.

