Hakan Ural'ın son durumu! Hakan Ural sağlık durumu nasıl? İsmail Küçükkaya açıkladı

Hakan Ural sağlık durumu nasıl? sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ' Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı. Hakan Ural'ın sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından şu açıklama yapıldı. Peki, Hakan Ural sağlık durumu ne? Hakan Ural'ın son durumu!

HAKAN URAL SAĞLIK DURUMU NE?

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ' Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı. Hakan Ural'ın sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından şu açıklama yapıldı:

"Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."

HAKAN URAL'IN SON DURUMU



Fox TV Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya, Hakan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Selamlaştık." dedi.

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