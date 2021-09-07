Hakan Ural canlı yayında ateş püskürdü "Falakaya yatıracağım der, gözünü bağlar keser!"
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Hakan Ural canlı yayında ateş püskürdü "Falakaya yatıracağım der, gözünü bağlar keser!"

Hakan Ural canlı yayında ateş püskürdü 'Falakaya yatıracağım der, gözünü bağlar keser!'
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Para karşılığı falaka" olayında ortaya çıkan eziyet görüntülerinin ardından kargo çalışanı gözaltına alındı.

"Para karşılığı falaka" olayında ortaya çıkan eziyet görüntülerinin ardından kargo çalışanı gözaltına alındı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. İfadesinde ise evli ve 2 çocuğu olduğunu belirterek "Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Fenomenlik için yaptım. Kimseye zorla bir şey yapmadım. Suç olabileceğini düşünmedim" dedi.

"FALAKAYA YATIRACAĞIM DER, GÖZÜNÜ BAĞLAR KESER"

Yaşananların ardından Hakan Ural canlı yayında ateş püskürdü. "Çocukları ona bir de baba diyor, dalga geçiyor fenomen olacağım diye, ileride ailesine zarar vermeyeceği ne malum, adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Hakan Ural canlı yayında ateş püskürdü "Falakaya yatıracağım der, gözünü bağlar keser!" - Haberler Magazin
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