Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural nerede? Hakan Ural programda neden yok?
Neler Oluyor Hayatta sunucusu hakkında Hakan Ural programdan ayrıldı mı? programdan sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugünlerde Kanal D ekranlarında program sunan Hakan Ural'ın özel hayatı da vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.
Hakan Ural programdan ayrıldı mı? Hakan Ural nerede? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hakan Ural neden ayrıldı, ayrıldı mı?
Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:
"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bikaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyo @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yanlız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"
Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır.
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, annesi ile hiç evlenmedi, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmemiştir. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyamış, elektrikçide çalışmış ve su satarak geçimini sağlamıştır.
16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi.İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, genç yaşta baba oldu. Çiftin evliliklerinden Melisa ve Engincan adında iki çocukları bulunmaktadır. Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri Hakan Ural sattı. Çift 1999 yılında boşandı.
Hakan Ural 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı daha vardır.
2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
Sosyal medya platformu instagram'da @hakanuralofficial ismiyle yer alan Ural'ın, 396 bin takipçisi bulunmaktadır.
Kehribar Oğuz Doğu 2016
Can Tertip Yüzbaşı Yılmaz Arslan 2015
Kod Adı: K.O.Z. Altan Çınar 2014
Araf Zamanı Hakan 2012
Kara Murat: Mora'nın Ateşi Yok 2011
Kolpaçino Sırrı 2009
İpsiz Recep Ahmet 2008
Para=Dolar Cenker 2008
Maskeli Beşler: Kıbrıs Faruk 2008
Komedi Dükkanı Konuk Oyuncu 2008
El Gibi Yiğit 2007
Maskeli Beşler: Irak Dışişleri Bakanı 2006
Nefes Nefese İlhan 2005
Bir Yıldız Tutuldu Mozart Metin 2003
Kardelen Yok 2002
Yeni Hayat Cenker 2001
Yapayalnız Yok 2001
Savunma Faruk 2000
Çember Salih 2000
Nilgün Reha 1999
Sibel Orhan 1998
Gülüm Kanat 1997
Böyle mi Olacaktı Ahmet Tanrıyar 1997
Anlaşma Noktası Hakan 1997
Şahin Kartal - Şahin 1996
Kaldırım Çiçeği Murat 1996
Irmakların Türküsü1995
Zirvedekiler Yok 1994
Duygular Ve Hayaller Yok 1994
Senin İçin Bir Kadeh Levent 1993
Barışta Savaşanlar Yok 1993
Çıkmaz Hakan 1992
Itri Itri 1991
İki Yabancı Orhan 1990
Çılgın Aşıklar Yok 1990
Madde 438 Oktay 1990
Alev Gibi Bir Kız Ahmet 1990
Şeytanın Kurbanları Aydemir 1989
Fotoğraflar Yorgo 1989
Bir Aşk Yeter Yok 1989
Bir Aşk Bin Günah Nasip 1989
Tek Başına Konuk Oyuncu 1988
Dört Köşe Dünya Metin 1988
Belki Yarın Yok 1988
Ateş Gibi/ Ilık Düşler Yok 1988
Çember Yok 1987
Yalnız Kadın Hakan 1987
Ortak Hakan 1987
Fare Kapanı Yok 1987
Deniz Yok 1987
Alışırım Metin 1987
Alnımdaki Bıçak Yarası Halil 1987
Mavi Yolculuk Selçuk 1986
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