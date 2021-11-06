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Hakan Ural'dan kötü haber! Durumu ağırlaştı

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Hakan Ural'dan kötü haber! Durumu ağırlaştı

Sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi. Virüslerle mücadele ettiğini söyleyen Ural, "Her geçen gün daha da zorlaştı" diyerek takipçilerini üzdü. İşte detaylar...

Bir süredir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı ' Neler Oluyor Hayatta' programına ara verdi. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

"MAALESEF DENEYİMLEDİM"

İki gün önce Instagram'dan paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah.

Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

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"SÜREÇ ÇOK SIKINTILI"

Ancak bugün durumu ağırlaşan sunucudan yeni bir paylaşım geldi. Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural'dan kötü haber! Durumu ağırlaştı

Hakan Ural'dan kötü haber! Durumu ağırlaştı

Hakan Ural'dan kötü haber! Durumu ağırlaştı

Hakan Ural'dan kötü haber! Durumu ağırlaştı

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