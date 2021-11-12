Hakan Ural'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Covid-19 nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'dan güzel haber geldi.
Gördüğü tedavi sonrası bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan,bulunmayan herkese çok teşekkürler
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