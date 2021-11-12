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Hakan Ural'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi

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Hakan Ural'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Covid-19 nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'dan güzel haber geldi.

Gördüğü tedavi sonrası bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan,bulunmayan herkese çok teşekkürler

Hakan Ural'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi

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