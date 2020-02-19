Haberler » Spor » Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti - Spor

Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

19.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:36
Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti

Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu 'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

TPFD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Hakan Ünsal'ın kıymetli annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetmiştir. Nesibe Ünsal annemize Allah'tan rahmet, başta başkanımız Hakan Ünsal olmak üzere kederli Ünsal ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü de eski futbolcusu ve üyesi Hakan Ünsal'ın annesini kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler