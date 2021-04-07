Hakan Tek kimdir? Koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek ne iş yapıyor, nereli?
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Hakan Tek kimdir? Koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek ne iş yapıyor, nereli?

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Hakan Tek kimdir? Koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek ne iş yapıyor, nereli?

Lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlardan sonra Hakan Tek kimdir sorusu gündeme düştü. Koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek kimdir? Hakan Tek ne iş yapıyor, nereli?

HAKAN TEK KİMDİR?

Aslen Kayserili olan Hakan Tek'in sosyal medya hesaplarından da anlaşılacağı üzere Ankara'da üst düzey bürokratların yakın korumalığını yaptığı iddia edilmekte. İlk orta ve lise eğitimini Kayseri'de yapan Hakan Tek, polis akademisini bitirdikten sonra mesleğe ilk olarak Mardin'de başladığı iddia edilmekte.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:00:06. #1.14#
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