Hakan Tek kimdir? Koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek ne iş yapıyor, nereli?

Lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlardan sonra Hakan Tek kimdir sorusu gündeme düştü. Koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek kimdir? Hakan Tek ne iş yapıyor, nereli?