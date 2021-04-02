Hakan sustu Karşıyaka durdu
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Hakan sustu Karşıyaka durdu

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Hakan sustu Karşıyaka durdu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında havlu attıktan sonra her geçen hafta Play-Off hedefinin de uzağında kalan Karşıyaka, forveti Hakan Kuş'un gol atamadığı periyotlarda galibiyete hasret kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında havlu attıktan sonra her geçen hafta Play-Off hedefinin de uzağında kalan Karşıyaka, forveti Hakan Kuş'un gol atamadığı periyotlarda galibiyete hasret kaldı. Bu sezon 26 maçta attığı 13 golle hem takımın en skorer ismi olan hem de kariyerinin en skorer dönemini geçiren Hakan Kuş, lig başından beri üçüncü kez gol orucuna girdi. Sezonun ilk yarısında Hakan'ın üst üste 3 hafta gol atamadığı Çatalcaspor, Çarşambaspor ve Somaspor sınavlarında galip gelemeyen Kaf-Kaf, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Hakan, ilk yarının son haftası ve ikinci devrenin ilk 3 maçında yeniden gol orucuna girerken yeşil-kırmızılı ekip bu periyotta üst üste 4 yenilgiyle sarsılıp kendisini Play-Off hattının gerisinde buldu. Yıldız futbolcu son olarak 3 Mart'taki 3-3 biten Çatalcaspor sınavında 2 gol birden attıktan sonra yeniden gol orucuna girdi. Hakan Kuş, 4 haftadır yeniden gole hasret kalırken, Karşıyaka bu periyotta yalnız 1 galibiyet elde edip, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi bu sezon Hakan'ın skora gol katkısı veremediği 15 maçta yalnız 2 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı.


Hakan sustu Karşıyaka durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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