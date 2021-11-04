Hakan Sunay, Spor Bilimleri Derneği Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Haberler Spor
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Hakan Sunay, Spor Bilimleri Derneği Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Hakan Sunay, Spor Bilimleri Derneği Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Sunay, 11 Kasım Perşembe günü yapılacak Spor Bilimleri Derneği Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Sunay, 11 Kasım Perşembe günü yapılacak Spor Bilimleri Derneği Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Sunay, yaptığı yazılı açıklamada, 35 yıldır spor bilimleri alanında çalıştığını belirtti.

Sporcu, antrenör, hakem, gözlemci ve spor yöneticiliği görevlerinde bulunduğunu vurgulayan Sunay, "Spor bilimleri alanında şeffaflığı, bilimselliği ve kapsayıcılığı ön plana alan, genç dinamik ve her şeyden öte, Spor Bilimleri alanında çalışmaya istekli bir ekiple dernek yönetimine talibim. Spor Bilimleri alanındaki 35 yıllık hizmet, tecrübe ve bilgi birikimimle derneğe hizmet edebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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