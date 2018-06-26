Hakan Sabancı'nın Bin Gül Gönderdiği Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ın Aldığı Bileklikle Poz Verdi

Hakan Sabancı'nın Bin Gül Gönderdiği Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ın Aldığı Bileklikle Poz Verdi

Hakan Sabancı ile yaşadığı 10 günlük ilişkiden ihanete uğrayan ve Sabancı'nın bin gül göndererek gönlünü almaya çalıştığı Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın hediye ettiği bileklikle poz verdi.

Çapkınlıkları ile sık sık magazin gündemine gelen Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkları Sabancı'nın ihanetiyle bitti. İhanetin ardından Sabancı'nın Boluğur'a bin adet gül gönderdiği iddia edildi. Ancak tüm bunlar yaşanırken Boluğur hala Murat Dalkılıç'ın kendisine hediye ettiği su yol bileklikle poz vermeye devam etti.

BİN GÜL GÖNDERDİ

İhanetin ardından pişmanlık yaşayan Hakan Sabancı, sevgilisine bin adet gül gönderdi. Ancak bu jest karşısında yumuşamayan oyuncu, eski eşi Murat Dalkılıç'ın kendisine hediye olarak aldığı bileklik poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

Merve Boluğur'un, eğer iddialar doğruysa Hakan Sabancı'ya ne yanıt vereceği, onu affedip affetmeyeceği merak konusu oldu.

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (20)

  • DÖŞEMECİ:
    Hakan Sabancı, Mehmet Ali Erbil''in izinden gidiyor. Her gün döşüyor. Sıra bize gelmese bari :)
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • GARIP:
    gıden gıtmıştır gıttıhı gun bıtmıştır gıdene uzulme gelene sevınme gelende başkasından gelmıştır
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • RAGNAR:
    bu sabancı kardeşlerde artık işi gucu bıraktı kız peşine dustu herhalde...koç ailesi surekli işleri ile gundemde iken bunlar iyice magazine düştü...patlar bunlar yakında
    Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.