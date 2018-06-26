Hakan Sabancı'nın Bin Gül Gönderdiği Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ın Aldığı Bileklikle Poz Verdi
Hakan Sabancı ile yaşadığı 10 günlük ilişkiden ihanete uğrayan ve Sabancı'nın bin gül göndererek gönlünü almaya çalıştığı Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın hediye ettiği bileklikle poz verdi.
Çapkınlıkları ile sık sık magazin gündemine gelen Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkları Sabancı'nın ihanetiyle bitti. İhanetin ardından Sabancı'nın Boluğur'a bin adet gül gönderdiği iddia edildi. Ancak tüm bunlar yaşanırken Boluğur hala Murat Dalkılıç'ın kendisine hediye ettiği su yol bileklikle poz vermeye devam etti.
BİN GÜL GÖNDERDİ
İhanetin ardından pişmanlık yaşayan Hakan Sabancı, sevgilisine bin adet gül gönderdi. Ancak bu jest karşısında yumuşamayan oyuncu, eski eşi Murat Dalkılıç'ın kendisine hediye olarak aldığı bileklik poz vererek Instagram hesabından paylaştı.
Merve Boluğur'un, eğer iddialar doğruysa Hakan Sabancı'ya ne yanıt vereceği, onu affedip affetmeyeceği merak konusu oldu.
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Hakan Sabancı, Mehmet Ali Erbil''in izinden gidiyor. Her gün döşüyor. Sıra bize gelmese bari :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gıden gıtmıştır gıttıhı gun bıtmıştır gıdene uzulme gelene sevınme gelende başkasından gelmıştırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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koparma gülleri dalında kalsın beni yaktın birde bülbül yanmasınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu sabancı kardeşlerde artık işi gucu bıraktı kız peşine dustu herhalde...koç ailesi surekli işleri ile gundemde iken bunlar iyice magazine düştü...patlar bunlar yakındaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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büşra gunaydın kaç gul ıstıyosun bn çok zengın dergılım 5 gul gonderırımCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır