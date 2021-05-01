Hakan Sabancı aşk hayatıyla yine gündem oldu! Eski sevgililerinin benzerlikleri pes dedirtti
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Hakan Sabancı aşk hayatıyla yine gündem oldu! Eski sevgililerinin benzerlikleri pes dedirtti

Hakan Sabancı aşk hayatıyla yine gündem oldu! Eski sevgililerinin benzerlikleri pes dedirtti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri Aslıhan Karalar ile Aygün Aydın'ın birbirine olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

Yardımcı oyunculuk yaptığı dizilerle adından söz ettiren Aygün Aydın, son günlerde Hakan Sabancı ile ayrılığıyla gündemden düşmüyor. Çapkınlıklarıyla sürekli adından söz ettiren Sabancı ise Aydın'ın açıklamalarına rağmen özel hayatı hakkında hiçbir şey söylememeyi tercih etti.

KUZENİNİN ESKİ AŞKIYLA BİRLİKTE OLMUŞTU

Aygün Aydın'ın açıklamalarının ardından Hakan Sabancı'nın aşk hayatı da merak konusu oldu. 2018 yılında bir dönem kuzeni Fethi Kamışlı ile aşk yaşayan 2017 Best Model of World 1. Aslıhan Karalar ile aşk yaşamış ve günlerde adından söz etirmişti. Hatta Hakan Sabancı o dönem 19. yaşını kutlamaya hazırlanan Karalar'a Ulus'taki bir mekanda sürpriz doğum günü partisi düzenlemiş ve MFÖ'nün "Hep Yaşın 19" şarkısını da çaldırıp jest yapmıştı.

Hakan Sabancı aşk hayatıyla yine gündem oldu! Eski sevgililerinin benzerlikleri pes dedirtti
Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı

BENZERLİKLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sabancı'nın bu ilişkisinin gündem olmasının ardından bir detay dikkatlerden kaçmadı. 21 yaşındaki Aslıhan Karalar ile 27 yaşındaki Aygün Aydın'ın birbirine olan benzerliği ise pes dedirtti.

Hakan Sabancı aşk hayatıyla yine gündem oldu! Eski sevgililerinin benzerlikleri pes dedirtti
Aslıhan Karalar
Hakan Sabancı aşk hayatıyla yine gündem oldu! Eski sevgililerinin benzerlikleri pes dedirtti
Aygün Aydın
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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