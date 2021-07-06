Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber kaç yaşında, nereli? Hakan Reçber ile Rüştü Reçber akraba mı?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Hakan Reçber hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, taekwondo sporuyla da yer alacak. Bu isimlerden biri de Hakan Reçber oluyor. Peki, Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber kaç yaşında, nereli? Hakan Reçber ile Rüştü Reçber akraba mı?

Hakan Reçber kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Hakan Reçber hakkında Hakan Reçber ile Rüştü Reçber akraba mı? Hakan Reçber kaç yaşında, nereli? Hakan Reçber hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

HAKAN REÇBER KİMDİR?

17 Ağustos 1999'da Ankara'da dünyaya gelen Hakan Reçber, profesyonel taekwondo spocusudur. Reçber, milli takım adına uluslararası organizasyonlar mücadele etmektedir. Kendi kategorisinde 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

Doğum tarihi: 17 Ağustos 1999 (21 yıl yaşında), Ankara

Boy: 1,78 m

Kilo: 63 kg

Soyadları benzeyen Hakan Reçber ile Rüştü Reçber'in akraba olduğuna dair bir bilgi bulunmamakta.

HAKAN REÇBER AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Milli tekvandocu Hakan Reçber, şu an milli takımda teknik direktörlük yapan Servet Tazegül'ün ardından Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk erkek Türk tekvandocu olmanın gururunu yaşıyor.

Spor yapmak bir yana, yürümesini bile kısıtlayan nörolojik bozukluk transvers miyelit (TM) hastalığını çok sevdiği tekvando sayesinde yenen Hakan Reçber, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

2015'te yakalandığı hastalığı, hayalini kurduğu şampiyonluklar sayesinde 1,5 yılda atlatan milli tekvandocu, önce gençler dünya şampiyonluğuna (2016), daha sonra da ümitler Avrupa şampiyonluğuna (2017) ulaştı.

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Hakan, büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen organizasyonda erkekler 63 kiloda elde etti.

21 yaşındaki Hakan, böylece 2016'da 5. Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşayan Servet Tazegül'den sonra organizasyonda ilk altın madalya kazanan erkek Türk tekvandocu oldu.

Hakan Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Avrupa ikincisi olduğunu hatırlatarak, "Finalde son saniyede kaybetmiştim. Bu sene Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum. Servet Tazegül'ün ardından tek Avrupa şampiyonu erkeklerde ben oldum. Bunun için gurur duyuyorum." dedi.

Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için kıta elemelerine katılacağını belirten Hakan, "Ben ve arkadaşım kıta elemelerine katılacağız. Oradan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Final oynarsak Tokyo Olimpiyatları'na gideceğiz. Çok çalışıyoruz. Şu an hedefim elemeden çıkmak olimpiyata gitmek. Olimpiyatlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Senenin sonunda da Dünya Şampiyonası yapılacak. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ve 2019'dan bu yana Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Servet Tazegül'le çalıştıkları için şanslı olduklarını söyledi.

Milli sporcu, "Servet hocamız gerçekten bütün dünyanın idol aldığı bir adam. Onunla çalışmak bile çok şey katıyor. Taktik, zeka olarak antrenmanda bize verebileceğinin en iyisini veriyor. Çok destekliyor bizi. Onunla çalışmak gerçekten büyük bir gurur. Hepimiz bundan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tekvandoya tutunmaya çalıştım"

TM hastalığının kendisini çok zorladığını dile getiren Hakan, bu hastalığı yenmesinde tekvandoya olan tutkusunun büyük rol oynadığını ifade etti.

Başarılı genç sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekvandoya tutunmaya çalıştım. Çünkü yapabildiğim en iyi şey buydu. Sürekli onu düşündüm. Hastalığı yenmemde çok büyük motive oldu. Tekrar sahalara dönmek istedim. Bunu düşünerek, hayal kurarak bu hastalığı atlatmayı başardım. Tabii emekleri olan çok fazla insan var. Ben de kendime bu konuda çok inandım, bu sayede başardım."

Hastalıktan sonra hedefleri için çok çalıştığını vurgulayan Hakan, "Gençlerde dünya şampiyonu oldum. Büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi ve bu sene de Avrupa şampiyonu oldum. Gerçekten tarifsiz bir duygu, çok istedim, çok inandım. Çok fazla istedim gerçekten. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve başardım. Daha iyileri için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

RÜŞTÜ REÇBER KİMDİR?

Rüştü Reçber, 10 Mayıs 1973 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Şu an 47 yaşında olan Rüştü Reçber, Korkuteli, Antalya ve Kaleiçi mevkiinde görev yapan eski Türk milli futbolcudur. Rüştü Reçber, dünya tarihinin en başarılı kalecileri arasında yer alır.

RÜŞTÜ REÇBER BİYOGRAFİSİ

Rüştü Reçber, 10 Mayıs 1973, Korkuteli, Antalya, kaleci mevkiinde görev yapmış eski Türk millî futbolcudur.

Türk ve dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında yer alır, 2003 yılında dünyanın en iyi 3. kalecisi olarak seçilmiştir. Ayrıca; futbol efsanesi Pelé tarafından, yaşayan en iyi 100 futbolcudan biri olarak seçilerek FIFA 100 listesinde yer almıştır. Şu anda beIN Sports'ta yorumculuk yapmaktadır.

Fenerbahçe SK

1. dönem

Rüştü, 1993-94 sezonunda Antalyaspor'un birinci kalecisi oldu. Sezonun başında başarılı performansı ile dikkat çeken Rüştü, bu sefer de Fenerbahçe'den teklif aldı. 26 Kasım 1993'te kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.Sözleşme gereği eski takımı Antalyaspor'a yeniden kiralandı ve sezonu orada tamamladı. Rüştü o sezon 33 maçta forma giydi. Bu dönemde Türkiye Millî Futbol Takımı'na da sık sık çağrılmaya başladı. Sezon sonunda Antalyaspor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Rüştü, Fenerbahçe ile ilk maçına 29 Ekim 1994'te Petrolofisispor karşısında çıktı. Devre arasında birinci kaleci Engin İpekoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yerine oyuna girdi. 5 Kasım'da Altay ile oynanan maçta hem ilk kez ilk 11'de hem de ilk kez Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na çıktı. Sezon sonu ligde başarı elde edilemedi. Sezon sonu oynanan Başbakanlık Kupası maçında Rüştü, Fenerbahçe kalesini korudu. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatlamaları da 1-1 bitti. Ancak Fenerbahçe penaltılarla elenirken, Rüştü ilk kupasını kaldıramadı.

Sonraki sezon Fenerbahçe'nin birinci kalecisi oldu. 29 lig maçında forma giydi. İlk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon oldu.Bu da Rüştü'nün ilk şampiyonluğu oldu. Ayrıca Fenerbahçe 34 maçta sadece 19 gol yiyerek, en az gol yiyen takım oluyordu. Rüştü ise bu 16 golün sadece 10'unu yiyerek muhteşem bir performansa imza attı. Türkiye Kupası'nı da uzatmalarda kaybediyordu.

1996-97 sezonunda lig kazanılmasa da Fenerbahçe yine en az gol yiyen takım oluyordu. 34 maçta 25 gol yiyen takımda Rüştü 20 gol yiyordu. İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de katılan Rüştü, Fenerbahçe'nin İngiltere'de Manchester United'ı 1-0 yenip, 40 yıllık rekoru kırdığı maçta performansı ile beğenildi.

97-98 sezonunda da şampiyonluk kazanılmasa da 33 maçta 25 gol yiyen Rüştü, yine Fenerbahçe'yi ligin en az gol yiyen takımı yaptı. Sezon sonunda Başbakanlık Kupası'nı da kazandı. 98-99 sezonu ise başarısız bir sezon olarak geçti. Bu sefer en az gol yiyen takım unvanı da Beşiktaş'a kaptırılsa da, Rüştü 30 maçta 23 gol yiyerek yine de iyi bir performans gösterdi.

2. dönemi

Fenerbahçe'ye kiralık olarak döndüğü sezon Rüştü, bir Fenerbahçe şampiyonluğu daha gördü. 29 maçta 17 gol yiyerek başarılı bir performans sergiledi. Türkiye kupası Yarı Finali'nde uzatmalarda 1-0 yenik devam eden maçta Fabio Luciano'ya gol pası atarak maçın penaltılara gidip, finale kalmalarına yardım etti.

Ancak finalde Galatasaray'a 5-1 yenildiler. 2005-06 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. ancak genç file bekçisi Volkan Demirel'in yedeği konumuna düşüp, kupa maçlarında forma giydi. Ancak formayı sezonun ikinci yarısında kaptı.

Sezonu lig ikincisi olarak bitirdiler. Fenerbahçe ile son sezonu 2006-07 sezonu oldu. Geçen sezon kaldığı yerden lig ve UEFA Kupası kalecisi olarak devam ederken, 15 Ekim 2006'da Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra sağ diz çapraz bağı koptuğu için sahalardan 5-6 ay uzak kaldı. Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon oldu.

Beşiktaş JK

2007-08 sezonunun başında sürpriz bir şekilde takım arkadaşı Mehmet Yozgatlı ile birlikte Beşiktaş'a geçti. 19 Ağustos 2007'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta resmi olarak ilk kez Beşiktaş kalesini korudu ancak daha sonra kaleyi Hakan Arıkan'a kaptırdı.

20 Ekim 2007'de ikinci resmi maçı olan Trabzonspor maçında 79. dakikada ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Maç sonrası topa elle müdahale olmadığı itirazında bulunan Beşiktaş'ın itirazı kabul edildi ve Rüştü'nün cezası kaldırıldı.

Hakan'ın kalede olup Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maçtan sonra Rüştü kaleyi devraldı. Sonraki sezon da birinci kaleciliği devretmedi. Kupa maçlarında ise sadece bir kez oynadı ve kaleyi Hakan korudu. Sezon sonunda Beşiktaş, hem ligi hem kupayı kazanıyordu.

2009-10 sezonunda da başlarda Hakan Arıkan olmasına rağmen daha sonra birinci kaleciliği yeniden kazandı. Beşiktaş sezonu kupasız kapamış olsa da Rüştü, yine bir Manchester United zaferine imza attı ve Beşiktaş'ın United'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçta kaleyi başarılı bir şekilde korudu.

BBC Sport tarafından maçın kahramanı olarak seçildi. Maçı canlı yayında veren Star TV'nin spikeri Ertem Şener'in Rüştü'nün bir kurtarışından sonra "Her yerinden öpüyorum Rüştü" sözü Türkiye'de çok popüler oldu.

Yurtdışından tekliflere rağmen Rüştü Reçber, Beşiktaş'ta kalmak istedi; fakat Beşiktaş kendisiyle sözleşme imzalamayınca takımdan ayrıldı ve futbolu bıraktı.

Özel hayatı

Rüştü Reçber, Işıl Reçber ile evlidir ve biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır