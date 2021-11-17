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Hakan Özbeğen cinayetinde 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakan Özbeğen cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili adliye sevk edilen 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili adliye sevk edilen 5 kişiden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Olay, sabah Hamidiye Mahallesi'nde 590'ıncı sokak üzerinde meydana geldi. Kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A. (42) ve Nihan A. (40), Hakan Özbeğen'in evine gitti. Özbeğen'in oğlunun evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili Ferit A., eşi Nihan A. (35), kızları Ö.A. (19) ve Ç.Ö. (21) ile Mert T. (25) gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden Ferit A. tutuklandı. Hakan Özbeğen'in (50) oğlu Ç.Ö. ise adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Ferit A.'nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere 11 ayrı suçtan kaydı bulunduğu aktarıldı. - BALIKESİR

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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