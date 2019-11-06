Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret

Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak bilinen ve şuanda kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, kendisinin hayranı olduğu Sercan Kelebek'i hasta yatağında ziyaret etti.

06.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:56
Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret

Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak bilinen ve şuanda kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, kendisinin hayranı olduğu Sercan Kelebek'i hasta yatağında ziyaret etti.


Duygusal anların yaşandığı ziyarette Olgun, tüm futbolcuların imzaladığı formayı Kelebek'e hediye etti. Eskişehirspor sevdalısı olan Sercan'ı Hakan'ın ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten baba Şenol Kelebek, kaleci Hakan Olgun'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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