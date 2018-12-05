Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal yapımı olacak olan Hakan: Muhafız dizisinin galasına ünlüler akın etti.

ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Dünyanın en popüler çevrimiçi akış servisi olan Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal yapımı olacak Hakan: Muhafız, 14 Aralık'ta yayına girecek. Dizinin galası ise ünlü isimler akın etti. Çağatay Ulusoy'un yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, galaya katılan isimler arasında yer aldı.

SÜRPRİZ OYUNCULAR YER ALACAK

Dizinin 8 bölüm sürecek ilk sezonu henüz yayınlanmamış olmasına karşın dizinin gala ve basın gösteriminde ikinci sezonu resmi olarak onaylandı. Başrolünde Hakan karakteri ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizide Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Ayrıca basın gösteriminde yer alan bir kişinin paylaştığı tweetlere göre Boran Kuzum ve Engin Öztürk'te ikinci sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak.