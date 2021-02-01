Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
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Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

01.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:34

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86), son yolculuğuna uğurlandı.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86), son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Necip Kutlu için Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Necip Kutlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Necip Kutlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Yukatel Denizlispor'un başında ilk maçına çıktıktan sonra Ankara'ya gelerek babasının cenazesine katılan Hakan Kutlu, taziyeleri kabul etti.

Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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