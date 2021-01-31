Hakan Kutlu'nun acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakan Kutlu'nun acı günü

31.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:08
Hakan Kutlu'nun acı günü

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (89) yaşamını yitirdi.

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (89) yaşamını yitirdi. 

Necip Kutlu'nun yarın öğle namazına müteakip Ankara'da Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Hakan Kutlu'nun bugün saat 16.00'da oynanacak Göztepe maçında takımının başında sahaya çıkacağı, karşılaşmanın ardından cenaze için Ankara'ya gideceği öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekip de sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'nun değerli babası Necip Kutlu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Hakan Kutlu hocamıza ve değerli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Selçuk Özdağ Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Ankara Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakan Kutlu'nun acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 13:08:34. #1.16#
title