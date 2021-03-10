Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
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Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz

10.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:13
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz

SPOR Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu değerlendirmelerde bulundu.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalar yapan Kutlu, karşılaşmaların her geçen hafta zorluk derecesinin arttığını dile getirdi. "Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana final niteliğinde maçlara çıkıyoruz. Oyuncularımız önemli bir çıkış içerisinde. Kaybettiğimiz maçlarda dahi üzerine koyan bir takım var. Kazandığımız Yeni Malatyaspor maçının bize büyük bir getirisi oldu. Gol yediğinde maçı bırakan, geri dönüş yapmakta zorlanan bir takımımız vardı. Bu maç bize 3 puanın yanında bunu da kazandırdı" dedi.

Kurtuluş yolunda sahalarında oynadıkları son 4 maçta 10 puan topladıklarını hatırlatan Kutlu, "Deplasmanda da mutlaka kazanmamız lazım. Gaziantep FK maçı bu anlamda bizim için çok önemli bir karşılaşma. Oyuncularımızın son haftalarda gösterdiği özveriye çok inanıyorum. Futbolcularımızın kalitesi tartışılmaz. Ligin sonu yaklaştıkça, her takım için maçların önemi artıyor" diye konuştu. Oyun olarak her hafta iyiye gittiklerini ifade eden Kutlu, "Geçen hafta biz kazandık. Ligde kalma savaşı veren diğer rakiplerimiz de kazandı. Önceki haftalarda onların da beklemediği mağlubiyetler olmuştu. Önümüzdeki süreçte de böyle olacağını düşünüyorum. Beklenmedik maçları kaybedebilirler. Biz üzerine koyarak gittiğimiz zaman oyun olarak ortaya koyduğumuz iyi şeyler var. Ben 40-42 puan alanın ligde tutunacağına inanıyorum" dedi.CENK VE TUSHA İDDİALIYeşil-siyahlıların deneyimli file bekçisi Cenk Gönen, son dönemde sahalarında önemli maçlar kazandıklarını söyledi. Cenk, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'nun göreve gelmesinin ardından iç sahada iyi bir istikrar yakaladık. Ligin son çeyreğine giriyoruz. Deplasmanlarda da puanlar toplamalıyız. İnancımız var. İyi bir atmosfer yakaladık. Bunu dış sahaya yansıtmalıyız. Bunu yapabilecek kalite ve tecrübeye sahibiz" ifadelerini kullandı.Ege ekibinin genç forveti Veton Tusha da alt sıralardan kurtulacaklarını belirtti. Tusha, "Hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak. Her geçen hafta daha iyi olmak istiyorum. Geldiğim ilk günden beri Rodallega'dan bir şeyler öğreniyorum. Her zaman bana ağabeylik yaptı. Sürekli benim gelişmem için yardımcı oluyor, çok şanslıyım. Gaziantep FK'ya karşı önemli bir maça çıkacağız. Bize inananları mahcup etmek istemiyoruz" dedi.

İdmana kasığında yırtık tespit edilen Fabiano Leismann ve tedavisi süren Özgür Çek katılmadı.

Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz
Hakan Kutlu: Kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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