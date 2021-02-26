Hakan Kutlu: İlk golü biz atsak farklı olabilirdi
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Hakan Kutlu: İlk golü biz atsak farklı olabilirdi

26.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:39
Hakan Kutlu: İlk golü biz atsak farklı olabilirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, mücadeleyi değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını ancak iyi devam edemediklerini belirten Hakan Kutlu, "Beşiktaş'ın golünden önce biz pozisyonlar bulduk. Golle sonuçlandırsak bizim lehimize gidecekti. Ama şansız bir günümüzdeydik. Beşiktaş girdiği pozisyonu değerlendirdi. Gol sonrasında onlar da biz de pozisyona girdik. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik ediyorum. Hakemleri de tebrik ediyorum, iyi bir maç yönettiler" diye konuştu.

"40, 42 PUANIN LİGDE TUTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş maçı öncesinde kart ceza sınırında birçok ismin olduğunu dile getiren Kutlu, "Bu isimlerden Sagal'ı kaybettik. 40, 42 puanın ligde tutacağını düşünüyorum. Herkes böyle düşünüyor. Takımımızın iyi yaptığı işler de vardı. İlk 20 dakikada istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Golü biz atsak farklı olurdu. İyi oynuyoruz, bu maça kadar da sonuçlar almaya başlamıştık. Haftaya zor bir maça çıkacağız" dedi.

Tecrübeli teknik adam karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mustafa Yumlu ile ilgili ise "Önemli gözükmüyor. Haftaya sahadaki yerini alabilir" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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