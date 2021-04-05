Hakan Kutlu: "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti"
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Hakan Kutlu: "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti"

İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR - Haberler | Spor

- Hakan Kutlu: "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti" Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti.

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- Hakan Kutlu: "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti"

İSTANBUL - Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik" diye konuştu.

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Fenerbahçe'yi 3 puan kazandıkları için tebrik ederek, "Oyuna baktığımızda özellikle oyunun ilk yarısında pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen Denizlispor vardı. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirsek farklı yere giderdi. Öne geçtiğimiz takdirde Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı artacaktı. Bizim girmiş olduğumuz 3 tane çok net gol pozisyonu vardı, bunu daha da arttırabilirdik, arkadaki boşluklardan faydalanıp. 45 ve 49. dakikalar arasında Fenerbahçe'nin üst üste kullanmış olduğu korner atışından hariç baskı yemeden ikinci yarı tamamladık. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. Gol pozisyonlarını golle buluşturabilsek 3 puanla da dönebilirdik. Perşembe günü çok önemli bir maç var 3 puan alırsak lige tutunacağız. Kalan haftalarda kazanabileceğimiz maçlar var. Bu maçı unutup, eksikleri oyuncularla konuşup Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Hakan Kutlu: 'Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti'
Hakan Kutlu: 'Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti'
Hakan Kutlu: 'Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti'
Hakan Kutlu: 'Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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