Hakan Kutlu Denizlispor'da
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Hakan Kutlu Denizlispor'da

29.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:05
Hakan Kutlu Denizlispor'da

Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdiğini açıkladı.

Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdiğini açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi.

Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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