Hakan Kuş'un önceliği Karşıyaka

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'yla sözleşmesi bittikten sonra birçok kulüpten teklif alan golcü Hakan Kuş'un önceliğinin kulübünde kalmak olduğu öğrenildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'yla sözleşmesi bittikten sonra birçok kulüpten teklif alan golcü Hakan Kuş'un önceliğinin kulübünde kalmak olduğu öğrenildi. Bu sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismi olurken, kariyerinin de en golcü yılını geçiren 27 yaşındaki forvet için TFF 1'inci Lig'den Ümraniyespor, Boluspor ve Adanaspor menajeri aracılığıyla nabız yoklarken, Hakan Kuş'un önce Kaf-Kaf'la masaya oturacağı belirtildi.

Karşıyaka bünyesine 9 sene önce 2012 yılında katılıp özellikle son 4 sezondur transfer yasağıyla ilk 11'in değişilmezi olan Hakan'la önümüzdeki günlerde sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda Hakan gibi sözleşmeleri biten takım kaptanı Mustafa Aşan'ın yanı sıra Anıl ve Mehmet'le de firesiz kontrat yenilenmesi öngörülüyor. Takımdaki 22 futbolcunun sözleşmeleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı