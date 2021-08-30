Hakan Keleş: "Yeni bir takım olmanın zorluklarını çekiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Keleş: "Yeni bir takım olmanın zorluklarını çekiyoruz"

Hakan Keleş: 'Yeni bir takım olmanın zorluklarını çekiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor'a 1-0'lık skorla yenilen GZT Giresunspor, üçüncü haftada da hanesine puan yazdıramadı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor'a 1-0'lık skorla yenilen GZT Giresunspor, üçüncü haftada da hanesine puan yazdıramadı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor'u konuk eden GZT Giresunspor, 1-0'lık skorla kaybederken üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Keleş, yaptığı değerlendirmede, "Lige iyi başlayamadık. Çok hazır değildik. Eksiklerimiz vardı. İki maçı telafi etmek istiyorduk. Rakibimizi de göz önüne alırsak ofansif olarak bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. İstatistiklere baktığımızda başa baş bir oyun gibiydi, bize de gelebilirdi. Duran toptan yediğimiz bir gol oyun konsantrasyonumuzu bozdu. Ama söylediğim gibi bugün sahaya çıkan 11'de yeni oyunculardı. Geçen seneden Sergio var sadece. Uyum problemi var. Ama günden güne iyiye giden bir oyunumuz var diye düşünüyorum. Milli takım arası iyi gelecek. İnşallah toparlayacağız. Taraftarımızı üzüyorum biliyorum. Ama sonuçta yeni bir takım olmanın zorluklarını biraz çekiyoruz. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk. Fakat ofansta eksiklerimiz var. Pozisyona giriyoruz ama sonuç almada sıkıntı yaşıyoruz. Birlikte çok çalışma şansı bulamadık. Dediğim gibi milli takım arası iyi gelecek. Toparlayacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı
Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı
Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti
Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Bülent Ersoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Arda Güler Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hakan Keleş: "Yeni bir takım olmanın zorluklarını çekiyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 00:59:57. #1.16#

title