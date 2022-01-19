Hakan Keleş: "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Keleş: "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

Hakan Keleş:
İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Hakan Keleş: "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada; skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

TRABZON (İHA) - - Hakan Keleş : "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

TRABZON - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada; skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzon'a kazanmaya geldiklerini belirterek, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama birçok eksiğimiz vardı. Özellikle orta saha bölgesinde eksiktik. Maçta özellikle savunma kısmını iyi yaptık, daha sonra golü bulduk. Golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz sıkıntı çektik. Oyuna müdahale yapamadık, kulübemiz zayıftı. İstediğimiz 3 puandı ama zor deplasmanda 1 puan sevindirici. Okan'a da kurtardığı iki penaltı atışı için teşekkür ediyorum" dedi.

Keleş, kadro derinliği açısından eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var" şeklinde konuştu.

Hakan Keleş: Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik

Hakan Keleş: Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik

Hakan Keleş: Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor Haberleri

Trabzonspor, Giresunspor, Hakan Keleş, Trabzon, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title