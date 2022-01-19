TRABZON (İHA) - - Hakan Keleş : "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

TRABZON - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada; skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzon'a kazanmaya geldiklerini belirterek, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama birçok eksiğimiz vardı. Özellikle orta saha bölgesinde eksiktik. Maçta özellikle savunma kısmını iyi yaptık, daha sonra golü bulduk. Golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz sıkıntı çektik. Oyuna müdahale yapamadık, kulübemiz zayıftı. İstediğimiz 3 puandı ama zor deplasmanda 1 puan sevindirici. Okan'a da kurtardığı iki penaltı atışı için teşekkür ediyorum" dedi.

Keleş, kadro derinliği açısından eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var" şeklinde konuştu.