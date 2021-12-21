Hakan Keleş: "Oyunun genelinde iyi oynamadık"

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından konuştu. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Keleş, oyunun genelinde iyi oynamadıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'e konuk olan ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak buna karşın bekledikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü bulduk ve dengeyi sağladık. Ama oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Başakşehir kadro derinliği açısından bizden daha iyi bir takım ve bugün iyi de oynadılar. 9 günde 3. maçımızı oynadığımız için biraz sıkıntılar çektik. Önümüzde Hatay maçımız var, ona hazırlanacağız. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve kazandığımız topları değerlendiremedik. Kaybettiğimiz için üzgünüm, Başakşehir'i tebrik ediyorum" dedi.

"Okan Kocuk konusunda bize gelen bir şey yok"

Başakşehir'in iyi futbol oynadığını söyleyen Hakan Keleş, "Önde de bastık ama çok etkili olamadık, iyi çıktılar. Geride karşıladığımızda da kazandığımız topları iyi kullanamadık ve baskı yedik. Kadro derinliği konusunda çok iyi bir takım değiliz. Ama devre arasında takviye yapmak istiyoruz" dedi.

Son olarak Muslera'nın sakatlığı sonrasında Galatasaray'ın geri çağırmak istediği iddia edilen Okan Kocuk hakkında konuşan Keleş, "Okan konusunda ben de bazı şeyler duyuyorum ama bize gelen bir şey yok. Şu anda bizim oyuncumuz ve öyle de kalmasını isterim. Giderse de yerine hazırlıklarımızı yapacağız, yerine başka oyuncu alırız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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