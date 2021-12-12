Hakan Keleş: "Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum" - Haberler Spor
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Hakan Keleş: "Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum"

Hakan Keleş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

ADANA (İHA) - GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Öne geçseydik, her şey çok farklı olabilirdi. Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Saha, oyunumuzu etkiledi ama oyuncularım mücadele gösterdiler. Kazanmak istedik. Son dakikalarda yediğimiz golle Adana'dan mağlup ayrıldık. Önümüzde Altay maçımız var. Ona hazırlanacağız" diye konuştu. - ADANA

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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