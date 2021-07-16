Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş biyografisi!

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olan Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş mesleği nedir? Hakan Keleş hayatı ve biyografisi nedir?

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olan Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş mesleği nedir? Hakan Keleş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Hakan Keleş (d. 8 Ocak 1972, Sakarya), Türk eski futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştırmaktadır.

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

BAŞARILARI

Futbolcu Olarak

Ankaragücü

• Türkiye Kupası üçüncülüğü: 1998-99

Teknik Direktör Olarak

• Giresunspor

2020-21 sezonu TFF 1. Lig Şampiyonluk