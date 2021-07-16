Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş biyografisi!

Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olan Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş mesleği nedir? Hakan Keleş hayatı ve biyografisi nedir?

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olan Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş mesleği nedir? Hakan Keleş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Hakan Keleş (d. 8 Ocak 1972, Sakarya), Türk eski futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştırmaktadır.

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

BAŞARILARI

Futbolcu Olarak

Ankaragücü

• Türkiye Kupası üçüncülüğü: 1998-99

Teknik Direktör Olarak

• Giresunspor

2020-21 sezonu TFF 1. Lig Şampiyonluk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mustafa Er Şenol Güneş Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli? Hakan Keleş biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:30:58. #1.15#

title