Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı

Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "44 yıllık Süper Lig hasretinin dinmesine çok yaklaştık, önümüzde sadece son 90 dakikamız kaldı.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "44 yıllık Süper Lig hasretinin dinmesine çok yaklaştık, önümüzde sadece son 90 dakikamız kaldı. Bu hedefe ulaşmak için çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, TFF 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi, tek hedeflerinin bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak olduğunu vurguladı. Ligde 67 puanla averajla ikinci sırada bulunduklarını, bu maçı kazandıkları takdirde Süper Lig'e çıkacaklarını aktaran Keleş, "Sezon başından bugüne tek arzumuz Giresunspor'un 44 yıldır süren Süper Lig hasretini dindirmekti. Bugün 44 yıllık bu hasretin dinmesine çok yaklaştık. Önümüzde son 90 dakikamız kaldı. Hedefe ulaşmak için çok iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Takım olarak moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ve oyuncularına güvendiğini belirten Hakan Keleş, "Süper Lig için artık önümüzde son bir 90 dakika var. Konsantrasyonumuz yerinde, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlara olan inancım her zaman olduğu gibi bugün de tam. İnanıyorum ki başaracağız. Takım olarak iyi motive olduk. Pazar günü oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılarak Süper Lig'e çıkmak ve Süper Lig özlemine son vermek istiyoruz" dedi.

Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

Pelkas'ın Jose Sosa'nın paylaşımına yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu
Pelkas'ın Jose Sosa'nın paylaşımına yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Haydar Akar Yaşar Güler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:56:40. #1.16#

title