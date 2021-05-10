Hakan Keleş: "44 yıl aradan sonra bir kez daha tarih yazmayı başardık"
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Hakan Keleş: "44 yıl aradan sonra bir kez daha tarih yazmayı başardık"

Hakan Keleş: '44 yıl aradan sonra bir kez daha tarih yazmayı başardık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'un başarılı teknik direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada "Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'un başarılı teknik direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada "Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık" dedi.

Giresunspor'un şampiyonluğunun müthiş bir hikaye ile başladığını ve bu hikayenin güzel bir şekilde sonlandığını belirten Keleş "Yaşadığımız mutluluk tabii ki tarif edilmez. Bu mutluluğun arkasında büyük bir hikaye var ve bu hikayenin içerisinde de rekorlar, sakatlıklar, cezalılar, transferin kapalı olması, gençlerle sahaya çıkmamız gibi hikayemizi güçlendiren ve yaşadığımız zorlu süreçleri bizlere hatırlatan bir çok konu yer alıyor. Ama her şeye rağmen bizim için önemli olan tek şey şampiyon olabilmekti ve biz tüm dünya pandemi ile savaşırken, hayatta kalma korkusu herkesin en büyük sorunuyken, her şeyi riske atıp bu şampiyonluğa kilitlendik. Hak ettiğimiz istediğimiz bir şampiyonluk oldu. 44 yıldır süren bir hasret vardı ve biz bu sezon bu hasreti dindirdik. Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık" diye konuştu.

"Biz Giresun'da Giresunspor ailesi olabilmeyi başardık"

Şampiyonluk kupasını Giresun'a getiren oyuncularını da kutlayan Keleş "Büyük bir özveri ve isteğin sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Başkanımız yönetimimiz, yöneticilerimiz inanılmaz bir çaba gayret göstererek takımın büyük bir yükünü omuzladılar. Biz Giresun'da Giresunspor ailesi olabilmeyi başardık. Bunu başarabilmek takım içerisindeki uyumu sağlayabilme adına çok önemliydi. Zorlu bir süreci güzel bir mutluluk ile taçlandırdık bu süreçte bizlere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu tüm Giresunlulara armağan ediyoruz. Bu şampiyonluk Giresunspor'un ve tüm Giresunluların hak ettiği bir şampiyonluk. İnanıyorum ki Giresunspor Süper Lig'de de başarılı işler yapacak ve çok daha güzel yerlerde yer alacaktır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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