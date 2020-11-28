Hakan Keleş: "10 kişi kalmamıza rağmen 1 puan fena değil"
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Hakan Keleş: "10 kişi kalmamıza rağmen 1 puan fena değil"

28.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:35
Hakan Keleş:

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 10 kişi oynadıkları İstanbulspor maçından alınan 1 puanın fena bir sonuç olmadığını söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 10 kişi oynadıkları İstanbulspor maçından alınan 1 puanın fena bir sonuç olmadığını söyledi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile son dakika attığı golle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İlk yarı kontrollü bir oyunumuz vardı. Kendi hatamızdan golü yedik. Sonra 10 kişi kaldık. Son adam değildi. Geçen hafta da bir sıkıntımız oldu. Penaltımız verilmedi. Bu aralar hakemlerden dertliyiz. Kasıt aramıyorum ama görmediklerini düşünüyorum. 10 kişi kaldıktan sonra takım müthiş mücadele etti. Çok gol pozisyonumuz oldu. Son saniye kadar maçı kovaladık. İstanbulspor gibi güçlü bir takımdan 10 kişi kalmamıza rağmen 1 puan fena değil. Yoğun bir programız var. Buradan Altay deplasmanına gidiyoruz. İnşallah oradan iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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