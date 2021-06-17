Hakan Karsak, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"na konuk oldu Açıklaması

Oyuncu Hakan Karsak, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" kapsamındaki söyleşiye katıldı.

Oyuncu Hakan Karsak, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" kapsamındaki söyleşiye katıldı.

Suat Köçer'in sunumunu üstlendiği "Bir Oyuncunun Serüveni" başlıklı söyleşi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Karsak, tiyatro hiyerarşisiyle büyüdüğünü dile getirerek, tiyatrodaki sessiz disiplininin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Oyunculuğun gözlem sanatı olduğunu ifade eden Karsak, parmak izinin tekil oluşundaki gibi her oyuncunun kendine has olanı ortaya çıkarması gerektiğini dile getirdi.

"Yurt dışından ödülle döndüğümde organizasyon şirketinde balon şişiriyordum"

Yetenekli oyuncu, oyuncu olmak isteyenlerin şan şöhret gibi dışsal manipülasyonlara yenilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Yaptığınız işi doğru yaptığınız müddetçe mutlu olun. Ben yurt dışından ödülle döndüğüm esnada organizasyon şirketinde balon şişiriyordum. Çok bir kazancım yoktu, kendi tatmin duygularınızla zenginliğinizi belirleyebilirsiniz." dedi.

Dijital platformlarla birlikte sektörün uluslararası alana açılmak durumunda kaldığının altını çizen Hakan Karsak, "Evrenselleşmeye ve kendi eksiklerimizi görmeye başladık. Dijital, hayatımıza ilk girdiği yıllarda senaryo yazmayı unuttuğumuzu fark ettik." diye konuştu.

Karsak, bugüne kadar hiç bir uzun metraj film jüriliğini kabul etmediğini açıklayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 senedir elimden geldiğince kısa filmcilere destek olmaya çalışıyorum. ya bitirme ödevinde, ya bir kısa filmcinin filminde oynamışımdır, oynayamamışsam finansal destek sunmuşumdur o da olmamışsa bağlantı kurmuşumdur. Yani benden ne talep edildiyse gücüm yettiğince kısa filmcilere destek vermeye gayret ettim. Bu ülkenin bir sanatçısı olarak Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasının gerçekleşmesinde emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum."

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda jüri üyesi olan oyuncu, pandemi sürecinde üç tiyatro oyunu yazdığını ve bunları da yeni tiyatro sezonunda sahnelemek istediğini, ayrıca yazmış olduğu bir uzun metraj film senaryosunun da yakın zamanda filme çekileceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref