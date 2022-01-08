Hakan Karaahmet: Giresunspor'un sempatik bir tavrı var

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, yeşil-beyazlı takımın Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Bu sonuçlar Türk futboluna da güzel şeyler, heyecan katıyor. Bizim için çok mutluluk verici. Giresunspor'un sempatik bir tavrı var" dedi.

Karaahmet, transfer çalışmalarının da sürdüğünü söylerken, "Giresunspor en şeffaf kulüplerden bir tanesi. En az borcu olan 3-4 takımdan biri. Transfer tahtasındaki gelişmeler çok zor değil. Orayı hallederiz. Hocamızla konuştuk. Hocamızın bugün Giresunspor'da 3 tane oyuncusu 11'de eksikti, 4 cezalı oyuncu vardı. Eksik oynadık bugün. Futbolcular için hocamızla konuşuyoruz. Hocamızın da bizden talebi var, çok değil. Geçen sene birinci ligde devre arasında transfer yapmayan takımdık. Adam almıyorsunuz falan demişlerdi, bu taraftar seni sokağa çıkartmaz demişti. Ben hiç kimseye şampiyonluk sözü vermedim, ama devre arası transferi yapmak istemedim. 2-3 tane hocamızın istediği olursa transfer yapacağız. Forvet ihtiyacını herkes söylüyor. Sokakta kestanecide görsem diyorlar forvet alacak mısın? diye. Bir golcü katmamız lazım, öne de bir adam alacağız. Doğru şeyleri oturtursak, bizim takıma uyarsa olacak. Biraz geçen seneki Beşiktaş gibi. Geçen sene aynen kadromuzda 14 kişiydi oynayan, Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Bizim takımın karakterine uyan oyuncularla anlaşma sağlayabilirsek 2-3 oyuncu alacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet