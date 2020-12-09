Hakan Hepcan kimdir, mesleği ne? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Youtuber ve bloggerlara ne dedi?

Vine ile tanınan isimlerden biri olan ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan Hakan Hepcan kimdir, kaç yaşında? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Berkcan Güven, Ala Tokel, Sude Alkış, Şeyma Subaşı, Nihat Doğan ve diğer fenomenlere ne dedi? Hakan Hepcan'ın eşi kimdir?

Sosyal medyada ünlenen Hakan Hepcan, sosyal medyada ünlenen isimlere gönderme yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Hakan Hepcan'ın kim olduğuna yönelik araştırma yapmaya başladı. Hakan Hepcan'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kiminle evli olduğu merak konusu oldu. İşte Hakan Hepcan biyografisi...

HAKAN HEPCAN KİMDİR?

Hakan Hepcan, 26 Şubat 1981 yılında İzmir'de doğan Hakan Hepcan sosyal medya uygulaması olan ve sonradan kapatılan Vine ile ünlenen internet fenomenidir. Sosyal Medya 6 saniyelik videoların çekildiği platform Vine ile tanınan ve telefon uygulamasında ortaya attığı "cocumuyo" kelimesi ile ünlenen Hakan Hepcan, Ege Üniversitesi Konservatuar bölümünü kazandı ancak İstanbul'a yerleşme kararı aldığı için okul hayatına devam etmedi.

İki bestesi bulunan Hakan Heptan, Kuma ve Rol isimli iki grupla albüm çalışmalarında bulundu. Ardından Okan Bayülgen'in ekibinde yer alan Hakan Hepcan Ntv kanalında Bi'Dünya Şov isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

HAKAN HEPCAN'IN EŞİ KİMDİR?

Hakan Hepcan, Elitsa Alexieva evli.

HAKAN HEPCAN OLAYI NEDİR?

Bir süredir gündemden uzak olan Hakan Hepcan, bazı Instagrammer ve Youtuber'lara söylediği sözlerle gündeme geldi. 8 Aralık tarihinde Instagram'ın sevilen influencerından biri olan Sude Alkış'ın dekolteli fotoğrafını paylaşıp 'Bu kız mı feno şimdi' yazarak bir tartışma başlattı.

Paylaşımının üzerine 'Çok haklısın' yorumları geldiğini de hikayesinde paylaşan Hakan Hepcan, Sude Alkış'ı destekleyen bir mesajı paylaşıp bazı ifadelerde bulundu ve polemiği büyüttü. Bunun üzerine Sude Alkış açıklama yaptı.

Berkcan Güven'in de yeteneksiz ve anneannesi sayesinde ünlü olduğunu söyleyen Hakan Hepcan'a bir cevap da Berkcan Güven'den geldi. Hakan Hepcan'a yeteneksiz olduğunu söyleyen Berkcan Güven, Instagram hesabından açıklamalar yaptı.

Hakan Hepcan ayrıca Ala Tokel, Zeynep Bastık, Şeyma Subaşı, Nihat Doğan gibi isimler hakkında da konuşacağını söyledi: