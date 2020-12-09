Hakan Hepcan kimdir, mesleği ne? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Youtuber ve bloggerlara ne dedi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakan Hepcan kimdir, mesleği ne? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Youtuber ve bloggerlara ne dedi?

09.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:46
Hakan Hepcan kimdir, mesleği ne? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Youtuber ve bloggerlara ne dedi?

Vine ile tanınan isimlerden biri olan ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan Hakan Hepcan kimdir, kaç yaşında? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Berkcan Güven, Ala Tokel, Sude Alkış, Şeyma Subaşı, Nihat Doğan ve diğer fenomenlere ne dedi? Hakan Hepcan'ın eşi kimdir?

Sosyal medyada ünlenen Hakan Hepcan, sosyal medyada ünlenen isimlere gönderme yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Hakan Hepcan'ın kim olduğuna yönelik araştırma yapmaya başladı. Hakan Hepcan'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kiminle evli olduğu merak konusu oldu. İşte Hakan Hepcan biyografisi...

HAKAN HEPCAN KİMDİR?

Hakan Hepcan, 26 Şubat 1981 yılında İzmir'de doğan Hakan Hepcan sosyal medya uygulaması olan ve sonradan kapatılan Vine ile ünlenen internet fenomenidir. Sosyal Medya 6 saniyelik videoların çekildiği platform Vine ile tanınan ve telefon uygulamasında ortaya attığı "cocumuyo" kelimesi ile ünlenen Hakan Hepcan, Ege Üniversitesi Konservatuar bölümünü kazandı ancak İstanbul'a yerleşme kararı aldığı için okul hayatına devam etmedi.

İki bestesi bulunan Hakan Heptan, Kuma ve Rol isimli iki grupla albüm çalışmalarında bulundu. Ardından Okan Bayülgen'in ekibinde yer alan Hakan Hepcan Ntv kanalında Bi'Dünya Şov isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

HAKAN HEPCAN'IN EŞİ KİMDİR?

Hakan Hepcan, Elitsa Alexieva evli.

HAKAN HEPCAN OLAYI NEDİR?

Bir süredir gündemden uzak olan Hakan Hepcan, bazı Instagrammer ve Youtuber'lara söylediği sözlerle gündeme geldi. 8 Aralık tarihinde Instagram'ın sevilen influencerından biri olan Sude Alkış'ın dekolteli fotoğrafını paylaşıp 'Bu kız mı feno şimdi' yazarak bir tartışma başlattı.

Paylaşımının üzerine 'Çok haklısın' yorumları geldiğini de hikayesinde paylaşan Hakan Hepcan, Sude Alkış'ı destekleyen bir mesajı paylaşıp bazı ifadelerde bulundu ve polemiği büyüttü. Bunun üzerine Sude Alkış açıklama yaptı.

Berkcan Güven'in de yeteneksiz ve anneannesi sayesinde ünlü olduğunu söyleyen Hakan Hepcan'a bir cevap da Berkcan Güven'den geldi. Hakan Hepcan'a yeteneksiz olduğunu söyleyen Berkcan Güven, Instagram hesabından açıklamalar yaptı.

Hakan Hepcan ayrıca Ala Tokel, Zeynep Bastık, Şeyma Subaşı, Nihat Doğan gibi isimler hakkında da konuşacağını söyledi:

Hakan Hepcan kimdir, mesleği ne? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Youtuber ve bloggerlara ne dedi?

İlgili Haberler

Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?
Hakan Kakız kimdir? Hakan Kakız hayatı ve biyografisi! Hakan Kakız kaç yaşında, nereli?
Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan hayatı ve biyografisi! Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?
Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan hayatı ve biyografisi! Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?
Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı?
Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı?
Haber Yorumları (3)
ERKAN: bazı konularda da haklı neden göz yumuyorlar buna
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OYA: o kadar kitlesi olana sallamak da cesaret ister
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KEREM: kaşındı bu da iyicce
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Perihan Savaş Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakan Hepcan kimdir, mesleği ne? Hakan Hepcan olayı nedir? Hakan Hepcan, Youtuber ve bloggerlara ne dedi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 18:04:21. #1.15#
title