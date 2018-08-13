Hakan Hatipoğlu'ndan, Dikkat Çeken Dolar Paylaşımı!

Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018'den ayrılmadan kısa bir süre önce baba olacağını öğrenmiş ve mutluluğunu döktüğü gözyaşlarıyla göstermişti. Şimdilerde eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte bebeklerini kucağına almak için gün sayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla döviz üzerinden oynanan oyunların nasıl bertaraf edilebileceğine dikkat çekti

Amerika'nın Avrupa'daki tek dostunun Fransa olduğunu söyleyen Hakan Hatipoğlu'nun dolarla ilgili tespitleri şöyle oldu:

"FRANSA HARİÇ AVRUPA'DA KİMSE TRUMP'I SEVMİYOR"

"Türkiye şu an anlık bir ekonomik kriz yaşıyor geçicek... Dünyanın Trump'a karşı açmak istediği bayrağı da en önde Türkiye taşıyacak gibi görünüyor. Yavaş yavaş tüm ülkeler cesaret alıp kral çıplak diyecek ve peşimize takılacaktır. Fransa hariç Avrupa'da kimse Trump'ı sevmiyor...

"3.HAVAALANI ADINI ATATÜRK HAVAALANI KOYSA DEVLET"

Önemli olan iç barış... Siyasetten ve kutuplaşmadan uzak... Mesela bir haber gelse ve 3.havaalanı adını Atatürk Havaalanı koysa devlet. Bence bu bir başlangıç olur.. Herkes devletine milletine daha da sahip çıkar tek vücut olur. İşte bizimle savaşamayacaklarını o zaman anlarlar.