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Hakan Fidan suikaste mi uğradı? Hakan Fidan ne zaman suikaste uğradı?

Hakan Fidan suikaste mi uğradı? Hakan Fidan ne zaman suikaste uğradı?
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'terörsüz Türkiye, Gazze'deki soykırım, Suriye'de yeni dönem ve Pakistan-Hindistan çatışmaları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında suikast konusuna da değindi. Peki, Hakan Fidan suikaste mi uğradı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "4-5 sene önce uğradığı suikastı ilk kez "Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve cıva verildi. Zehirlendim. Biz bu vatana hizmet etmek için varız" sözleri ile açıkladı. Peki, Hakan Fidan suikaste mi uğradı?

HAKAN FİDAN SUİKASTE Mİ UĞRADI?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'terörsüz Türkiye, Gazze'deki soykırım, Suriye'de yeni dönem ve Pakistan-Hindistan çatışmaları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında suikast konusuna da değindi.

Fidan "4-5 sene önce uğradığı suikastı ilk kez "Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve cıva verildi. Zehirlendim. Biz bu vatana hizmet etmek için varız" sözleri ile açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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