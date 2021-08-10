Hakan Dağ, 4 yıldır Türkiye şampiyonluklarıyla Denizli'yi gururlandırıyor

Denizli Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Dağ, Adana'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2021 yılı halter şampiyonu oldu.

Denizli Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Dağ, Adana'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2021 yılı halter şampiyonu oldu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e şampiyonluk sözü veren Dağ, sözünü yerine getirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter şampiyonası bugün düzenlenen yarışmalar ile tamamlandı. Denizli Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Hakan Dağ 80 kilogram kategorisinde Denizli'yi temsil etti. Adana'da gerçekleştirilen şampiyona da Hakan Dağ 135 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Pamukkale Üniversitesinde çalışan Hakan Dağ daha önce de 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye şampiyonluklarıyla Denizli'yi gururlandırmıştı. Adana'dan yeniden Türkiye şampiyonluğu ile dönen Dağ, Denizli Bedensel Engelliler Kulüp Başkanı Ramazan Altuğ'a ve çalışmaları sırasında kendisine destek verenlere teşekkür etti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Denizli'ye şampiyonlukla dönme sözü veren Dağ, verdiği sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşadığını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı