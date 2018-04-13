Hakan Çavuşoğlu: "Ssk'yı Batıran Adam Bugün Sağlık Sistemiyle İlgili Laf Ediyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sağlık yatırımlarını eleştirenlere tepki göstererek, "SSK'yı batıran adam kalkmış bugün sağlık sistemiyle ilgili laf ediyor. Önce sen kapının önünü temizle. Ama böyle bir şey yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey ilçesinde cami ve sağlık ocağı açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Polemik yapmak istemiyorum ama bundan bir-iki hafta önce Mudanya'da Mudanyalıların yaptığı bir sahil bandı yaptık. Baya önemli bir yatırım yaptık. Bursalıların hafta sonu denizin ve suyun kokusunu içine çekmek, yürüyüş yapması için konforlu mekan yaptık. Bunun temelini attık, gerçekleştiriyoruz bakıyoruz başka partili olan belediye başkanı yanımızda yer alamıyor. Yazık değil mi. Türkiye, Mudanya hepimizin. İnsanlarımızın tercihlerine saygı duyacağız. Bizim hizmete bakış açımız, hiç kimseyi ayırmadan sadece hizmet yapmıştır. AK Parti'nin yola çıkışı, insani yaşat ki devlet yaşasındır. AK Parti'yi yaşat ki devlet yaşasın değil" şeklinde konuştu.

"Sağlık yatırımları konusunda kimileri dilinin ucundan eleştiriyor olabilir" diyen Çavuşoğlu, "İnsanın olduğu yerlerde aksaklıklar da olabilir. İnsandır, hata da yapabilir. Bazı aksaklıkları dilinin ucuyla da olsa eleştirenler oluyor. Yapıcı eleştiriye sonuna kadar açığız. Ama yıkıcı sadece muhalefet yapmak için yapılan eleştiri farklı bir şeydir. Güzellikleri görmezden gelmektir. Bundan 15 yıl önce SSK Hastanesi'nde sıraya giren hastalarımızın 8-10 ay sonraya ameliyat tarihi aldığını unutmadık. Bizlere unutturmaya çalışanlar var. SSK'yı batıran adam kalkmış bugün sağlık sistemiyle ilgili laf ediyor. Önce sen kapının önünü temizle. Ama böyle bir şey yok" diye konuştu. - BURSA