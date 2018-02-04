Hakan Çavuşoğlu: Milletimiz Yürü Diyor, Mehmetçiğimiz Gürül Gürül Gidiyor (2)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'daki programları çerçevesinde AK Parti 5. Olağan Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bütün millet bu harekatın arkasında kenetlendiğinde, bir taraftan bu harekete destek veriyormuş gibi yaparak, diğer taraftan da 'PYD terör örgütü' diyemeyenler var aramızda. 19 Ocak günü CHP'nin parti meclis toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu ekranların karşısına çıktı. Orada, Afrin ve Zeytin Dalı Harekatıyla alakalı birkaç söz sarf etti. Bunlardan bir cümlesi çok önemli. Bugün yapılmak istenenleri açık eden bir cümle. Orada, ' Tayyip Erdoğan eğer Afrin'e asker göndereceksen kefenle seni karşılayanları gönder' dedi. Bu esasen Yüreğim kabul etmiyor ama, içimden diyorum ama, dışımdan millet çok fazlasıyla bu harekatı destekliyor onun için gerçeği söyleyemiyorum' demektir. Millet tamamen bu harekatın arkasında kenetlenince sağa sola sapma imkanları kalmadı. Ancak parti yetkilileriyle beraber ortaya çıkarak Türkiye'den televizyon ekranlarından yurt dışındaki vampirlere sinyal çakıyorlar. Bir taraftan ÖSO ile ilgili söz söylüyorlar" dedi.

Bir CHP'li milletvekilin televizyondaki açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, "Diğer taraftan televizyona çıkan CHP'li milletvekiline spiker, 'sizce PYD terör örgütü mü?' diye soruyor. Cevap olarak, 'Elimizde buna dair bir istihbarat yok' diyor. Hangi ülkede yaşıyorsunuz. Bugün Amerika bile kabul etti. PYD demek PKK demek, PKK demek YPG demek. Sen hangi milletin unsurusun. Bunları sormayacak mıyız? Ne olursa olsun milli ve yerli olmak lafla olmaz" dedi.