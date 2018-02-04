Hakan Çavuşoğlu: Milletimiz Yürü Diyor, Mehmetçiğimiz Gürül Gürül Gidiyor

BURSA Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'Birlik ve beraberlik kahvaltısı'na katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşarak, "Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize 'Yürü kardeşim arkanızda biz varız' diyor. Mehmetçiğimiz de yürüyor, gürül gürül gidiyor. Orayı kısa sürede inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3.5 milyon kardeşimizin yeniden evlerine dönmesine imkan sağlayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'Birlik ve beraberlik kahvaltısı'na katıldı. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "5 bin TIR silah göndermek suretiyle PKK'nın bir kolu olduğunu bugün bütün dünyanın reddedemediği PYD, YPG'yi güneyimizden bir terör kuşağı oluşturmak suretiyle Orta Doğu ve Hicaz ile bizim bağımızı koparmak, daha sonrasında Türkiye'den parça koparmak ve daha sonrasında da ülkemizin güvenliğini esaret altına almak için besledikleri terör örgütünün yaptıkları ortaya çıktı. Şimdi biz Allah'ın izniyle, milletimizin büyük desteğiyle, ordumuzun gücüyle onların tepesine biniyoruz. Allah'ın izniyle onları oradan temizleyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı güney sınırımızda terör kuşağı oluşturulmasına engel olmaktır. Zeytin dalı harekatının amacı bu bölgeden Türkiye'ye sızan PKK'lı, PYD'li, YPG'li, DAEŞ'lı teröristlerin eylem potansiyelini ortadan kaldırmaktır" dedi.

"KABUL ETSENİZ DE ETMESENİZ DE PYD TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının Türkiye'de yaşayan 3.5 milyon Suriyelinin yeniden kendi vatanlarına dönerek, kendi hayatlarına kaldıkları yerlerden devam etmelerini sağlamak olduğunu da ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'nın nedeni o bölgeden yaklaşık 800 civarında roketin atıldığı Hatay, Kilis gibi illerimizin güvenliğini tesis altına almak içindir. Bugün karşımızda bulunan unsurlar çok net şekilde teröristtir, terör örgütleridir. Birileri televizyon ekranlarından 'Elimizde istihbari kayıtlar yok, biz bunlara terörist diyemiyoruz' dese de PYD terör örgütüdür. PKK'dır, YPG'dir bunlar. Siz kabul etseniz de böyledir, etmeseniz de böyledir. Hatay'da bir roketle uyurken uykusunda şehadet şerbetini içen 16 yaşındaki Fatma kardeşimizi katledenler terörist değil de nedir Allah aşkına. Ülke için siyaset yapmak üzere yola çıkanların televizyon ekranlarına çıkarak kendilerine 'PYD bir terör örgütü diyor musunuz?' diye sorulduğunda, 'Elimizde bir veri yok. İstihbarat kaydı yok. Bir şey diyemiyoruz' diyenlere 'Yuh' olsun. Mehmetçiğimiz bayrak için, vatan için, bizim çocuklarımızın emniyeti için, vatanın emniyeti için orada göğüs göğüse çarpışırken, bunu içeriden siyasetçilerin bu şekilde söylemesi ihanettir" diye konuştu.

"BİZ GİTTİĞİMİZ YERİ İHYA EDERİZ, İMHA ETMEYİZ"

"Biz teröristleri vurmaya başlayınca ses başka yerden geliyor" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"PYD terör örgütü değildir diyen siyasetçiye soruyorum; bu operasyon başladığından itibaren bu operasyona karşı ses veren kim. Kandil, Bayık, Kalkan. Nasıl oluyor da PYD terörist olmuyor, terör örgütü olmuyor. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Yoksa AK Parti düşmanlığı bu ülkeye düşman yapacak kadar sizin gözünüzü kör mü etti? Yazıklar olsun. Millet her şeyi görüyor. Son günlerde askerimiz vurdukça kara propagandayı savunanlar oluyor. Özellikle PKK, PYD, YPG kaynaklı kara propaganda faaliyetleri yıllar öncesinin fotoğraflarını sosyal medyadan yaymak suretiyle güya bizim askerlerimiz sivilleri vuruyormuş. Bu yalan. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Biz sivilleri mağdur ve mazlum olanının yanına gider, yetimlerin başını okşar, diğerlerinin sırtını pek eder onlara yardım ederiz. Biz gittiğimiz yere hayat götürürüz, ihya götürürüz. Gittiğimiz yeri imha etmeyiz. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Bu milletin ecdadı hayvanlar için vakıf kurmuştur. Sivilleri nasıl katleder. Ama birileri bunun üzerinden Türkiye'nin haklı mücadelesini, haklı operasyonunu gölgelemeye çalışıyor. Biz bunlara fırsat vermeyiz. Orada sivillere olan hassasiyetimiz tamdır. Bir tek sivilin kılına zarar gelmemesi için her şeyi yaparız."

"MİLLETİMİZ YÜRÜ DİYOR, MEHMETÇİĞİMİZ GÜRÜL GÜRÜL GİDİYOR"

Mehmetçiğin orada büyük bir kahramanlık mücadelesi verdiğini ifade eden Hakan Çavuşoğlu, birilerinin bunun arkasından teşkilat yapmasının Türk askerlerinin sadece moral ve motivasyonunu bozacağını, ama gücünden bir şey kaybettirmeyeceğini söyledi. Askerlerin gereğini yapacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini muhafaza etmektir amacımız. 5 bin TIR silah o bölgeye neden getirilir, bunun bir izahı var mı? Bunların birbirinden farkı yok, PYD'si, PKK'sı, DAEŞ'ı. Rakka'da birileri kortej eşliğinde DEAŞ'ı kurtarmadı mı? Silahlarıyla onların oradan geçiş töreni yapmasına göz yummadı mı? Milletimiz gerçekten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz bize istikamet belirler, milletimizin çizdiği istikametten biz asla ayrılmayız. Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize 'Yürü kardeşim arkanızda biz varız' diyor. Mehmetçiğimiz de yürüyor, gürül gürül gidiyor. Orayı kısa süre içerisinde inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3.5 milyon kardeşimizin yeniden evine dönmesinin imkanını sağlayacak" diye konuştu.

- Bursa