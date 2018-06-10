Hakan Çavuşoğlu: "Meral, Selahattin İçin Dövdüğü Dizini Kızı İçin Dövmez"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş için dövdüğü dizini kızı için dövmediğini söyledi.

Bursa'daki hemşeri derneklerini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, muhalefeti eletirdi. Cumhur ittifakının dışında nerede bir parti var ise Selahattin Demirtaş için ağladığını belirten Çavuşoğlu, "Muharrem İnce adaylığını açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne'ye gitti. Meral Akşener, Selahattin Demirtaş için dizini dövüyor. Kendi kızı için dizin dövmez. Diğerleri de öyle düşünüyor. Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş diyor başka bir şey demiyor. 6-7 Ekim Kobani olaylarını unuttular. 14 yaşındaki Yasin Börü'nün kafası taş ile ezilirken, 4'üncü kattan aşağı atılıp üzerinden araba ile geçilirken neredeydiniz? Milleti sokağa döken kararın altında imzası olan Selahattin Demirtaş değil miydi? Niye şimdi Selahattin için ağlıyorsunuz? Ama bunu tek sebebi ve onların tek derdi, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye tufan yerine dönsün istiyor" diye konuştu.

Muhalefetin 15 Temmuz'a tiyatro dediğini ancak darbe girişiminde bulunan hainler için ilan ettiğimiz OHAL'e darbe dediğini belirten Çavuşoğlu, "Hepsi FETÖ'nün iki dudağının arasına bakıyor. Milletimizde bunlara dersini 24 Haziran'da verecektir. Bunların hayatı yıkmak ve durdurmak, bunlar bu milleti sevmiyor. Hiç kimsenin aklı karışmasın bize geçmişi vaat ederek bu Türkiye'yi bir araya getiremezler. Bize değişimi dönüşümü vaat edecekler. Bu ülke çok çekti. Ama artık geçti. Artık biz dışa bağımlı üretim gerçekleştirmiyoruz. Ürettiğimiz silahlarla teröristlerin başını eziyoruz. Ama bundan da Muharrem İnce rahatsız oluyor. Apoletleri sökecekmiş, sıkı ise sök hadi. Bizim milletimiz sana o apoletleri söktürür mü?" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) rahatsız olan Meral Akşener'e seslenen Çavuşoğlu,"TİKA'nın bütçesi 300 milyon lira, biraz araştır da öyle konuş. Bir gün 4 milyar diyorlar, başka bir gün 6 milyar diyorlar. Bunlar düşman TİKA bizim yüz akımız, Neden rahatsızsın? İftar dağıttı diye mi? Hastane yaptı diye mi karşının? Su kuyuları kazdığı için mi rahatsızsın? Sen bu milletin bu kadar mı uzaksın. Hepsi bir araya gelmiş Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Bunlara fırsat vermeyelim" şeklinde konuştu. - BURSA