Hakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği KKTC’de Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesi kapsamında geldiği KKTC'de Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesi kapsamında geldiği KKTC'de Lefkoşa Büyükelçiliğine ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Büyükelçi Derya Kanbay'dan bilgi aldı. - LEFKOŞA