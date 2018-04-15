Hakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Hakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği KKTC’de Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Hakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesi kapsamında geldiği KKTC'de Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesi kapsamında geldiği KKTC'de Lefkoşa Büyükelçiliğine ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Büyükelçi Derya Kanbay'dan bilgi aldı. - LEFKOŞA

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