Hakan Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Erhürman ile Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesi kapsamında geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vakıf Şehir: Lefkoşa projesi kapsamında geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Erhürman ile gerçekleştirilen toplantının çok verimli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Kıbrıs sorununun her aşamasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olacağı belirtti. - LEFKOŞA