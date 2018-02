Hakan Çavuşoğlu, " Kemal Kılıçdaroğlu bu millet ile CHP'lileri yerli ve milli olmaktan uzak tutmak için görevlendirilmiş bir operasyon aparatıdır"

BURSA - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2 defa hesap verdiklerini belirterek, "Bu millet 12 defa da bu hesabı bize başarılısınız diye verdi. Senin genel başkanın bu hesabı vermek için 8 defa girdi, her defasında başarısız oldu. Hesap bu demek. CHP'nin kadroları, içlerinde iyi olanları tenzih ederek söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bu millet ile CHP'lileri yerli ve milli olmaktan uzak tutmak için görevlendirilmiş bir operasyon aparatıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti 5. Olağan Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Birileri şuanda, bütün millet şuanda bu harekatın arkasında kenetlendiğinde, bu harekete destek veriyormuş gibi yaparak, diğer taraftan da PYD terör örgütü diyemeyenler var aramızda. 19 Ocak günü CHP'nin parti meclis toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu ekranların karşısına çıktı. Orada, Afrin ve zeytin dalı harekatıyla alakalı birkaç söz sarf etti. Bunlardan bir cümlesi çok önemli. Bugün yapılmak istenenleri açık eden bir cümle. Orada, ' Tayyip Erdoğan eğer Afrin'e asker göndereceksen kefenle seni karşılayanları gönder' dedi. Bu esasen yüreğim kabul etmiyor ama, içimden diyorum ama, dışımdan millet çok fazlasıyla bu harekatı destekliyor onun için gerçeği söyleyemiyorum demektir. Millet tamamen bu harekatın arkasında kenetlenince sağa, sola sapma imkanları kalmadı. Ancak parti yetkilileriyle beraber ortaya çıkarak Türkiye'den televizyon ekranlarından yurt dışındaki vampirlere sinyal çıkıyorlar. Bir taraftan ÖSO ile ilgili söz söylüyorlar" diye konuştu.

"Bugün Amerika bile kabul etti"

Bir CHP'li milletvekilin televizyondaki açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Diğer taraftan televizyona çıkan CHP'li milletvekiline spiker, 'sizce PYD terör örgütü mü' diye soruyor. Cevap olarak, 'elimizde buna dair bir istihbarat yok' diyor. Sanki her gün Kilis'e, tarihi camiye inen roketler sivillerin üzerine inmiyor, teröristler tarafından atılmıyor. 16 yaşındaki Reyhanlı'daki Fatma kardeşimiz uyurken sanki yatağında şehit olmadı. Nerede siyaset yapıyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz. Bugün Amerika bile kabul etti. PYD demek, PKK demek. PKK demek, YPG demek. Sen nasıl bunu söylüyorsun. Sen kime hizmet ediyorsun. Sana kim askerin motivasyonunu boz, milletin direncini kır dedi. Sen kime hizmet ediyorsun, kimin vatandaşısın. Sen hangi milletin unsurusun. Bunları sormayacakmıyız. Ne olursa olsun milli ve yerli olmak lafla söylemekle olmaz."

"Sen millete hesap vereceksin"

Çavuşoğlu, "Sen kimsin ya. Sen millete hesap vereceksin. Biz 12 defa hesap verdik millete, bu millet 12 defa da bu hesabı bize başarılısınız diye verdi. Senin genel başkanın bu hesabı vermek için 8 defa girdi, her defasında başarısız oldu. Hesap bu demek. Demokrasi hesabını soracak olan millettir. Sen kime meydan okuyorsun, kime baş kaldırıyorum diyorsun. CHP'nin kadroları, içlerinde iyi olanları tenzih ederek söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bu millet ve CHP'lileri yerli ve milli olmaktan uzak tutmak için görevlendirilmiş bir operasyon aparatıdır" şeklinde konuştu.