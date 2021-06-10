Hakan Çalhanoğlu: Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz
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Hakan Çalhanoğlu: Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz

Hakan Çalhanoğlu: Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz
Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, "Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz.

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, "Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah puanla ayrılırız" dedi.

EURO 2020'nin açılışında yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem kendi hem de Türkiye için özel bir maç olacağını belirten Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'da olduğu için de benim için ayrı özel bir maç. Takım arkadaşlarıma oynayacağım için mutluyum. Güzel bir maç olacak. Buraya kadar geldik, bugünü bekledik. Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah puanla ayrılırız" diye konuştu."BİZİM DE KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR"Takım olarak hazır olduklarını vurgulayan Çalhanoğlu, "Onlar bize taktik anlayışlarından bahsetmediler. Biz de aynı şekilde kimseye bir şey söylemiyoruz. Yarın sahada her şeyimizi ortaya koyacağız. İtalya'yı iyi analiz ettik, hazırız. Onların kaliteli bir takıma sahip olduklarını biliyoruz. İyi oyuncuları var. Biz de buralara kolay gelmedik. Takım oyunuyla buraya geldik. Bizim de kaliteli oyuncularımız var. İnşallah yarın kazanırız. Biz de gün gün, maç maç bakarak ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı."İNŞALLAH YARIN BURADAN PUANLA GİDEBİLİRİZ"

"Finalde İtalya ile karşılaşırsak güzel olur" diyen Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'ya saygı duyuyoruz. Onların kalitelerini biliyoruz. Bizim de kendimize ait bir kalitemiz var. Buralara kolay gelmedik. Yarın kendi oyunumuzu oynadığımız zaman, korkmadan oynadığımız zaman güzel şeyler yapabiliriz. İnşallah yarın buradan puanla gidebiliriz" açıklamasında bulundu.

- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı

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Hakan Çalhanoğlu: Yarın sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz - Haberler Spor
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