Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'de

Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etti. Geçtiğimiz sezonu Milan forması ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Çalhanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 12 asist yapma başarısı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e imza atıyor
Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e imza atıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Emmanuel Macron Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Özdemir Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:46:26. #1.15#

title