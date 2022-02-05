Hakan Çalhanoğlu'nun asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider İnter, takipçilerinden Milan ile karşı karşıya geldi. 38'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa gelişen vuran Perisic takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Milan'da Giroud 74 ve 78'inci dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Milan'da Hernandez, 90+5'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan ev sahibi İnter'in 14 maçlık yenilmemezlik serisi de Milan maçıyla son buldu. Ligde son olarak deplasmanda Lazio'ya mağlup olan İnter, ardından oynadığı 14 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez berabere kaldı. Milan karşısında ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşayan mavi-siyahlılar, ayrıca bu sezon ligdeki ilk iç saha mağlubiyetini aldı.