Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, neden yok? sorularının yanıtı merak ediliyor. İtalya Serie A'da, Inter ile Lazio karşı karşıya geliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu sakatlanmadı, sarı kart cezalısı olduğu biliniyor. Buna ek olarak bir önceki maçta cezasını çektiği bilinmekte.

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