Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, neden yok? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, neden yok?

Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, neden yok?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Takım'ın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da gündemin zirvesinden düşmezken maçta oynamaması dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, neden yok? sorularına yanıt arandı.

Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, neden yok? sorularının yanıtı merak ediliyor. İtalya Serie A'da, Inter ile Lazio karşı karşıya geliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu sakatlanmadı, sarı kart cezalısı olduğu biliniyor. Buna ek olarak bir önceki maçta cezasını çektiği bilinmekte.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title