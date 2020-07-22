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Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 asist

Sassuolo ile Milan, Serie A 35. hafta maçında karşılaştı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 asist
22.07.2020 01:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 02:21

Sassuolo ile Milan, Serie A 35. hafta maçında karşılaştı. Mücadeleyi Milan 2-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 19 ve 45. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic attı. Sassuolo,'nun golünü ise 42. dakikada penaltıdan Francesco Caputo kaydetti.

Milan'ın iki golünde de asisti milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı. Bu asistlerle birlikte Hakan Çalhanoğlu pandemi arası sonrası ligde 4 gol 7 asistlik bir performans çizmiş oldu.

Hakan Çalhanoğlu 76. dakikada kenara gelirken Sassuolo'da ilk 11 çıkan Mert Müldür ikinci yarının başında kenara alındı.

Bu galibiyetle Milan puanını 59'a çıkardı. Sassuolo ise 48 puanda kaldı.

Kaynak: Hürriyet

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